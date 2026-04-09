Aydın'da Üniversite Öğrencisi Teslime Hanedan'ın Cinayetinde Erkek Arkadaşı Efe Fidan Ağır Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
Aydın'da Üniversite Öğrencisi Teslime Hanedan'ın Cinayetinde Erkek Arkadaşı Efe Fidan Ağır Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

09.04.2026 16:51
Aydın'da üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili yargılanan erkek arkadaşı Efe Fidan, 'kadına karşı nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Aydın'da, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü Efeler ilçesi Kalfaköy yolu yakınlarında meydana gelen olayda, üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın (20) başından tabancayla vurularak öldüğü belirlenmişti. Olayla ilgili çelişkili ifadeler verdikleri öğrenilen Teslime Hanedan'ın erkek arkadaşı Efe Fidan'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmış, Efe Fidan cinayet şüphesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Efe Fidan hakkında 'tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Cinayet zanlısı olarak yargılanan Efe Fidan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle ikinci kez hakim karşısına çıktı. Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanığın yargılanma sürecine ilişkin görülen mahkemede taraflar hazır bulunurken, hakim karşısına çıkan Efe Fidan savunmasında Teslime'yi kendisinin öldürmediğini ve intihar ettiğini öne sürerek beraatını talep etti.

Olay günü ihbar üzerine bölgeye giden sağlık personelleri de mahkemede tanık olarak dinlendi. Sağlık personeli G. K., olay yerine gittiklerinde nefes almayan Teslime'yi bulduklarını ve yanındaki erkek şahsın kendisini hastanın erkek arkadaşı olarak tanıttığını belirtti. Diğer sağlık personeli tanık İ. A. ise erkek şahsın panik halinde olduğunu ve hastanın kendisini vurarak canına kıydığını söylediğini ifade etti. Baba Beytullah Hanedan ise mahkemede, 'Tanık beyanları çelişkilidir. En ağır cezanın uygulanmasını istiyoruz' dedi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından İddia Makamı yeniden iddianameyi okuyarak Efe Fidan'ın olayı daha önceden planladığını, tasarlayarak öldürdüğünü ve intihar süsü vermek istediğini öne sürerek sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi. Sanık ve tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti Efe Fidan'ın 'kadına karşı nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası almasına ve ruhsatsız silah bulundurmak nedeniyle de 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme çıkışında karara ilişkin konuşan baba Beytullah Hanedan ise 'Çocuğumun kanı yerde kalmadı. Adalet yerini buldu' diye konuştu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Aydın'da Üniversite Öğrencisi Teslime Hanedan'ın Cinayetinde Erkek Arkadaşı Efe Fidan Ağır Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

“ABD ateşkesi ihlal edip Tahran’a saldırdı“ iddiası "ABD ateşkesi ihlal edip Tahran'a saldırdı" iddiası
Levent’teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında Levent'teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
2 kez Süper Lig’in kapısından dönmüşlerdi Şampiyonluğa koşuyorlar 2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57’ye yükseldi 7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57'ye yükseldi
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik

16:47
İBB davasında savcıdan etkin pişmanlıktan faydalanan Naim Erol Özgüner hakkında suç duyurusu talebi
İBB davasında savcıdan etkin pişmanlıktan faydalanan Naim Erol Özgüner hakkında suç duyurusu talebi
16:24
İngiliz dergisinden Trump’ı küplere bindirecek “Kartal“ görselli analiz
İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek "Kartal" görselli analiz
15:58
Savaşta Rusya kasasını doldurdu Putin’in kazandığı paraya bakın
Savaşta Rusya kasasını doldurdu! Putin'in kazandığı paraya bakın
15:49
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad’a gidecek
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
SON DAKİKA: Aydın'da Üniversite Öğrencisi Teslime Hanedan'ın Cinayetinde Erkek Arkadaşı Efe Fidan Ağır Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
