Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama

Aydın'da son 1 haftada "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında son 1 haftada 18 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramada 3 kilogram 887 gram esrar, 199 gram sentetik uyuşturucu, 234 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ile 20 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
Operasyonlarda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 132 kişi hakkında idari işlem uygulandı.
