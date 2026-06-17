Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
17.06.2026 20:25
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Aydın'da yapılan operasyonlarda 20 gram kokain ve 350 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

AYDIN'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği iki ayrı operasyonda 20 gram kokain ve 350 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün, uyuşturucu satıcılarına yönelik iki ayrı adrese operasyon düzenledi. İlk olarak gece saatlerinde Muğla Otoyolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonda Yılmaz Kahraman'ın arabasında ve üzerinde yapılan aramada 20 gram kokain ele geçirildi. Kahraman, gözaltına alındı.

EVİNDE ESRARLA YAKALANDI

İkinci operasyon ise gecenin ilerleyen saatlerinde Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Ferdi Acar'a ait evde yapıldı. Yapılan aramada 350 gram esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 170 bin TL para ele geçirildi. Acar, gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kahraman ve Acar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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