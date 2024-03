Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

PlayStation Plus Nisan Ayı Oyunları ve Özel İçerikler Açıklandı

PlayStation Plus aboneleri için Nisan ayı oldukça heyecan verici geçecek. Bu ay PlayStation Plus üyeleri için ücretsiz olarak sunulan üç oyunun yanı sıra özel içerikler de sunulacak. Nisan ayı oyunları Immortals of Aveum, Minecraft Legends ve Skul: The Hero Slayer olarak belirlendi. Ayrıca PlayStation Plus üyelerine özel olarak Overwatch 2 Mega Paketi sunulacak. Bu paket, oyunculara bir dizi efsanevi kostüm ve ek içerik veriyor.