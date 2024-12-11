Güçlü kadrosuyla sezona iddialı başlayan bir dizinin daha fişini çektiler - Son Dakika
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Güçlü kadrosuyla sezona iddialı başlayan bir dizinin daha fişini çektiler

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NOW TV'nin yeni sezona iddialı başlayan ancak reytinglerde istenen başarıyı bir türlü elde edemeyen yapımlarından biri olan 'Aşk, Evlilik, Boşanma' dizisi dün akşam ekrana gelen 4. bölümüyle final yaptı.

11.12.2024 11:53  Güncelleme: 12:10
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Yapımcılığını Karga 7 Pictures'ın üstlendiği, Deniz Yorulmazer'in yönettiği ve senaryosunu Rahşan Çiğdem İnan'ın kaleme aldığı 'Aşk, Evlilik, Boşanma' dizisi büyük bir heyecanla başlamıştı ama işler beklendiği gitmedi. Reyting yarışına yenik düşen dizi, dün akşam 4. bölümüyle son kez izleyicisinin karşısına çıktı.

Güçlü kadrosuyla sezona iddialı başlayan bir dizinin daha fişini çektiler

DİZİNİN KONUSU

Aynı işte çalışmaktan başka ortak noktası olmayan üç kadının, evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarının hikayesi anlatılıyordu.

Güçlü kadrosuyla sezona iddialı başlayan bir dizinin daha fişini çektiler

Televizyon, Magazin, Evlilik, Sanat, Yaşam, Dizi, NOW, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güçlü kadrosuyla sezona iddialı başlayan bir dizinin daha fişini çektiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Emre Sunay:
    Boşoğlu boş, çöp oğlu çöp diziydi zaten.. 22 4 Yanıtla
  • Ali :
    Brezilyayi geride biraktik. Sacma sapan bir sürü dizilrr var. Bu diziler yüzünden cinayet, tecavüz, cinsel tacizler oluyor cünkü genclerimizi kötü emellere tesvik ediyorlar. TV lerde 7/24 dizi yayinlaniyor yüzde doksan dokuzu sacma sspan 5 1 Yanıtla
  • Noci Kono:
    saçma sapan diziler var ben hiç birini izlemiyorum 4 0 Yanıtla
  • Remzi Kurt:
    Kimse dizi izlemiyor paralara yazık Aşk meşk insanlar bıktı aynı şeyleri izlemekten 4 0 Yanıtla
  • MEZARCI BS:
    O değilde kalpazan iyiydi ama.. 2 0 Yanıtla
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