ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor

ABD ve desteklediği teröristler Rakka\'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor

Suriye'de bölgelerini kaybetmeye başlayan PKK/YPG'li teröristler ABD ile yeni bir tiyatro hazırlığında. DEAŞ'lı teröristlerin kıyafetlerini giyerek dünyaya "Örgüt bitmedi" algısı oluşturmayı planlayan teröristler bu yolla ABD'nin Rakka'daki muhalifleri vurmasını sağlayacak.

12.12.2024 08:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriyeli muhaliflerin Esad rejimine son verdikten sonra terör örgütü PKK/ YPG'nin işgal ettiği bölgeleri terörden temizlemesi, PKK/YPG'li teröristleri ve onların destekçisi ABD'yi panikletti.

YENİ TİYATRO HAZIRLIĞI

Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor'dan kaçmak zorunda kalan PKK/YPG'li teröristler, Rakka'yı terk etmemek için ABD ile yeni bir tiyatro hazırlığına başladı.

DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİN KIYAFETLERİNİ GİYİYORLAR

Bölgedeki kaynaklar,PKK/YPG'li teröristlerin DEAŞ'lı teröristlerin giydiği kıyafetleri giymeye başladığına dikkat çekiyor. PKK/YPG'li teröristlerin, DEAŞ'lı terörist kılığında bir açıklama yapmaya hazırlandığı, dünyaya verilecek yeni bir görüntü ile "DEAŞ bitmedi" algısı oluşturup ABD'nin Rakka'daki muhalifleri vurmasının amaçlandığına dikkat çekiliyor.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Güvenlik, Politika, Suriye, Terör, Rakka, Dünya, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • AHMET YILMAZ:
    Evet onlar daeşh teröristleri ABD gerçekleri söylüyor 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:09 ABD ve desteklediği teröristler Rakka’da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor
07:36 Muhalifler Hafız Esad’ın türbesini ateşe verip başında kutlama yaptı Muhalifler Hafız Esad'ın türbesini ateşe verip başında kutlama yaptı
07:09 Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu
06:50 Esad’ın kaçışı sonrası Türkiye’ye uygulanan ambargo ortaya çıktı Esad'ın kaçışı sonrası Türkiye'ye uygulanan ambargo ortaya çıktı
21:47 Dünya Meteoroloji Örgütü’nden ’’La Nina’’ açıklaması Dünya Meteoroloji Örgütü'nden ''La Nina'' açıklaması
12:52 Türk polisleri, Esad’ın devrilmesini kutlayan Suriyeli’nin yaptığını affetmedi Türk polisleri, Esad'ın devrilmesini kutlayan Suriyeli'nin yaptığını affetmedi
12:48 Rusya’dan İsrail’in Suriye saldırılarına ilk tepki Rusya'dan İsrail'in Suriye saldırılarına ilk tepki
12:35 Dolar dünkü rekorını da kırarak yeni zirveye ulaştı Dolar dünkü rekorını da kırarak yeni zirveye ulaştı
12:28 Zehir zemberek bir paylaşım yapan gelini de Esad’ı sattı Zehir zemberek bir paylaşım yapan gelini de Esad'ı sattı
12:10 CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi
12:00 Suriye’de yayın yapan TRT ekibine saldırı Suriye'de yayın yapan TRT ekibine saldırı
11:54 Güçlü kadrosuyla sezona iddialı başlayan bir dizinin daha fişini çektiler Güçlü kadrosuyla sezona iddialı başlayan bir dizinin daha fişini çektiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 08:39:20. #1.13#
SON DAKİKA: ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.