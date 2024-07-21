Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Çift Gözaltına Alındı

Güncel

Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir çift gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesindeki bir adrese baskın gerçekleştirdi.

Operasyonda bahçeye ekili 2 metre boyunda 2 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ekiplerin arama yaptığı esnada ev sahibi S.K, "Bunlar burada ekiliydi, ben de buraya yeni geçtim. Bunlar burada çıktı ben de su verdim büyüttüm başka bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Eşi H.K ile gözaltına alınan kadın İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.