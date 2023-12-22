 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Operasyonda 305 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram kubar esrar, 2 av tüfeği, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama
22.12.2023 - 22:45,  Güncelleme: 22:47
Abone Ol

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atça Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

Narkotik köpeklerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada 305 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram kubar esrar, 2 av tüfeği, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.D. işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sultanhisar, Aydın, Tutuklama, Gözaltı, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama - Son Dakika


23:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52
Siyasi isimler, şehitler için taziye mesajı yayınladı Siyasi isimler, şehitler için taziye mesajı yayınladı
22:05
Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
21:03
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı
20:51
THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26
BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00
CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz

Son Dakika
23:12 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52 Siyasi isimler, şehitler için taziye mesajı yayınladı
22:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
21:03 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı
20:51 THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26 BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00 CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28 Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40 İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 00:08:13. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement