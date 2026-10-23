Aydın'da uyuşturucu soruşturmasında 71 gözaltından 3 tutuklama çıktı

Aydın'da uyuşturucu soruşturmasında 71 gözaltından 3 tutuklama çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'da uyuşturucu soruşturmasında Efeler ve Köşk'te 98 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı; 71 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 67'si salıverilirken adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı, 27 kişinin yakalanması için çalışma sürüyor.
Aydın'da uyuşturucu bulunduran ve kullananlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 71 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri tamamlanan 71 kişiden 67'si salıverildi.
Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hakkında yakalama kararı bulunan 27 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Operasyon
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda dün, uyuşturucu satın aldığı, kabul ettiği, bulundurduğu ya da kullandığı değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında Efeler ve Köşk ilçelerinde 98 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmış, 71 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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