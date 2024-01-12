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Aydın'da Viyadük Kazasında İhmal İddiası: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da Viyadük Kazasında İhmal İddiası: 2 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da meydana gelen viyadük kazasında 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak, otoyol firması çalışanı 2 şüpheli tutuklandı. Yürütülen soruşturma sonucunda, kazada ihmali bulunduğu öne sürülen iş güvenliği uzmanı, trafik güvenliği şefi ve şirket yetkilisi gözaltına alındı. Tutuklanan şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın\'da Viyadük Kazasında İhmal İddiası: 2 Şüpheli Tutuklandı
12.01.2024 - 13:16,
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Aydın'da otomobilin viyadük ayakları için açılan temel çukuruna düşmesi sonucu meydana gelen; 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin kazada ihmali bulunduğu öne sürülen otoyol firması çalışanı 2 şüpheli tutuklandı.

Yenipazar- Bozdoğan yolundaki kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, otoyol yapım işini gerçekleştiren yüklenici firmada çalışan iş güvenliği uzmanı S.K, trafik güvenliği şefi D.A.B. ve şirket yetkilisi O.Ö'yü gözaltına aldı.

Kazada ihmali bulunduğu belirtilen ve işlemin ardından Bozdoğan Adliyesine sevk edilen şüphelilerden D.A.B. ile O.Ö. tutuklandı. S.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yenipazar-Bozdoğan yolunda seyreden 35 AS 4330 plakalı otomobil, 9 Ocak'ta, Aydın- Denizli Otoyolu için yapım çalışmalarının sürdüğü şantiye alanındaki yaklaşık 10 metre derinliğinde açılmış temel çukuruna düşmüştü.

Otomobildeki Sedat Pehlivan, İbrahim Yaşar ve İsmail Büyükgümüş hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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