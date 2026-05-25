Aydın'da Yangın: 2 Saatte Kontrol Altına Alındı

ALEVLER 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir evin ikinci katında çıkan ve bitişikteki iki binaya da sıçrayan yangında alevler, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu saat 14.00 sıralarında söndürüldü. Yangının başladığı Adil Önler'e ait evde büyük oranda, alevlerin sıçradığı diğer iki evin ise sadece çatılarında hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
