Aydın'da yangında eşi ölen kadın, tedavisinin ardından tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da yangında eşi ölen kadın, tedavisinin ardından tutuklandı

Aydın\'da yangında eşi ölen kadın, tedavisinin ardından tutuklandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde 16 Ağustos'ta apartman dairesinde çıkan yangında yaşamını yitiren Mazlum Ç.'nin yaralanan eşi D.Ç, tedavisinin tamamlanmasının ardından tutuklandı. Kadın ifadesinde suçsuz olduğunu belirterek kocasının kendisini mutfağa kilitleyip yaktığını öne sürdü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında yaşamını yitiren Mazlum Ç.'nin (32) yaralanan eşi tutuklandı.

İstiklal Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta çıkan ev yangınında eşinin ölümünden şüphelenilen D.Ç, tedavisinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından tekerlekli sandalyeyle adliyeye sevk edilen D.Ç. tutuklandı.

Kadının ifadesinde, kocasının kendisini sürekli kıskandığını, zaman zaman intihar etmek istediğini, olay günü kocası tarafından zorla akaryakıt istasyonuna gönderildiği için benzin aldığını söylediği öğrenildi.

Suçsuz olduğunu belirten D.Ç, kocasının kendisini mutfağa kilitleyip yaktığını öne sürdü.

Yangın

Aydın'da İstiklal Mahallesi 1607 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katındaki dairede gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde mahsur kalan Mazlum Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlenmiş, yaralanan eşi D.Ç. Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'da yangında eşi ölen kadın, tedavisinin ardından tutuklandı - Son Dakika

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