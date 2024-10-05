Aydın'da Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ambarcık Mahallesi'nin üst kesimlerindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri yönlendirildi.

Yangına karadan 20 arazöz, 8 su tankeri ve 102 işçi, havadan da 3 uçak ve 7 helikopterle müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında 50 dönümlük alan zarar gördü.