Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kızılcaköy Mahallesi'ndeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve çok sayıda personelin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Yangında 30 dönümlük alan zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da Zeytinlik Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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