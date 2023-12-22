Nazilli\'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki boş bir arazide çıkan kavgada M.D. silahla B.D'yi bacağından yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri yaralıyı Nazilli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Polis ekipleri, M.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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