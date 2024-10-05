Aydın'daki Yangın 3 Saatte Kontrol Altına Alındı

YAKLAŞIK 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Ambarcık Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte çıkan yangın, havadan 7 helikopter, 3 yangın söndürme uçağı, karadan ise 20 arazöz, 8 su tankeri, 102 işçi ve 300 vatandaşın müdahalesi sonucu müdahalesi sonucu saat 18.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 1 buçuk hektar orman ve 3 buçuk hektar zeytinlik zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Burhan CEYHAN/ AYDIN,
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