Aydın'daki Yangın 3 Saatte Kontrol Altına Alındı

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YAKLAŞIK 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Ambarcık Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte çıkan yangın, havadan 7 helikopter, 3 yangın söndürme uçağı, karadan ise 20 arazöz, 8 su tankeri, 102 işçi ve 300 vatandaşın müdahalesi sonucu müdahalesi sonucu saat 18.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 1 buçuk hektar orman ve 3 buçuk hektar zeytinlik zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Burhan CEYHAN/ AYDIN,