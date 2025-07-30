Aydın'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın'ın Efeler ilçesi Kenger köyü yakınlarında saat 15.00 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangına, 6 söndürme uçağı, 4 helikopter, 21 su tankeri, 30 arazöz, 30 müdahale aracı ve 296 personel müdahale edildi. Ayrıca, bölgeye Uşak, Denizli ve İzmir'den de takviye ekipler sevk edildi. Alevler, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 3 saatte kontrol altına alındı.

Haber- Kamera: Mert CONA/ AYDIN,