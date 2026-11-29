Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Aydın- Denizli Otoyolu'nun 4-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikametinde sağ ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Pozantı Kavşağı İncek istikametinde üstyapı çalışmaları sebebiyle ortadaki üç şerit ve İstanbul-Eskişehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Pozantı bağlantısı 2-3. kilometrelerinde köprü genleşme derzi onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Samsun-Ordu yolunun 9. kilometresinde Belediye Evleri Viyadüğü üzerindeki genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde trafik akışı tali yoldan kontrollü sağlanacak.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 41-46. kilometrelerinin Yıldızlı-Beşirli kesimindeki baş üstü trafik levhalarının montaj çalışmaları sebebiyle ulaşıma her iki yönde tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.

Bursa-Bilecik Devlet yolunun 17-34. kilometrelerinde aydınlatma hattı bakım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Antalya-Alanya-Gazipaşa yolunun 38-44. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Alanya-Antalya istikameti (Alanya tünelleri) trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 50-53. kilometreleri üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara istikametinde trafiğe kapatılarak ulaşım Zonguldak istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Yedisu-Erzincan il sınırı yolunun 2-5. kilometrelerinde Karasu-2 Köprüsü'nün bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Erzincan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Erzurum istikametinden iki yönlü sağlanıyor.