Aydın-Denizli Otoyolu'nda üstyapı onarımı ulaşımı sol şeride indirdi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri Aydın istikametinde yürütülen üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 10-18. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması dolayısıyla İzmir ve İstanbul istikametlerinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülüyor.

Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 36-37. kilometrelerindeki tünel bakım-onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gerede-Çerkeş yolunun 2-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Gerede istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-45. kilometreleri Turkuaz Mahallesi'ndeki eski köprü trafiğe kapatılarak, ulaşım yeni köprü üzerinden sağlanıyor.

Gülyalı-Ordu yolunun 25-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kayseri kuzey çevre yolunun 36-40. kilometrelerindeki çalışma nedeniyle şerit daraltılması yapılırken, sürücülerin bu kesimde dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 0-5. kilometreleri üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak, ulaşım Sivas-Yıldızeli istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Antakya-Topboğazı yolunun 3-4. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.