Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'nde Sema Doğan Konser ve Sergi Salonu açıldı - Son Dakika
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Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'nde Sema Doğan Konser ve Sergi Salonu açıldı

Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi\'nde Sema Doğan Konser ve Sergi Salonu açıldı

Aydın Doğan Vakfı tarafından proje okulu statüsü kazanan Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrencilerin çalışmalarını sergileyebilecekleri Sema Doğan Konser ve Sergi Salonu açıldı. 300 kişi kapasiteli salon, öğrencilerin yanı sıra sanatçıların konser vermesi ve eserlerini sergilemesi için kullanılabilecek. Açılışa İstanbul Valisi Davut Gül ve birçok iş ve sanat dünyası temsilcisi katıldı. Salonun tasarımı, akustik açıdan uygun bir şekilde yapıldı ve fuaye alanı da sergiler için kullanılabilecek bir galeri potansiyeli sunuyor. Aydın Doğan Vakfı, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'ni Türkiye'de öne çıkan bir eğitim kurumu haline getirmek için yatırımlarını sürdürüyor.

09.05.2024 10:11
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Aydın Doğan Vakfı tarafından, proje okulu statüsü kazanan ilk güzel sanatlar liseleri arasında yer alan Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrencilerin çalışmalarını sahneleyebilecekleri "Sema Doğan Konser ve Sergi Salonu" açıldı.

Vakfın Onursal Başkan Vekili Sema Doğan'ın adını taşıyan 300 kişi kapasiteli konser ve sergi salonunda, öğrencilerin yanı sıra okul dışından gelen sanatçılar da konser verebilecek ve eserlerini sergileyebilecek.

Açılışa İstanbul Valisi Davut Gül ile eşi Gülden Gül'ün yanı sıra iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Törende konuşan Sema Doğan, sanatın insan ve toplum hayatındaki önemine vurgu yaparak, "Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesinin Konser ve Sergi Salonu'na adımın verilmiş olmasından büyük mutluluk duyuyorum. En büyük dileğim, bu salonun, siz çok sevgili öğrencilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize ilham olması, dinletiye ve sergiye ev sahipliği yapması, sanatın iyileştirici gücünün bu okula yayılmasına vesile olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Aydın Doğan Vakfının Türk sanatının gelişmesine katkıda bulunacak çalışmalar yaptığını kaydeden Sema Doğan, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesinin de bu anlamda özel bir konuma sahip olduğunu aktararak, "Sema Doğan Konser ve Sergi Salonu'nun yapılmasına destek olan, başta eşim Aydın Doğan olmak üzere tüm Aydın Doğan Vakfı ekibine, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi Müdürüne, yönetim ekibine ve emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün de söylediği gibi, sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuştur. Baş öğretmenimiz büyük Atamızı minnet ve hürmetle selamlarken törenimize katılan sizlere de teşekkürlerimi sunuyorum. Konser ve sergi salonumuz hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Mimar Nevzat Sayın ve ekibi tarafından tasarlanan salondaki sahne, mekanın kreatif kullanımıyla orkestra alanı ve koro balkonu şeklinde iki farklı kotta konumlandırıldı. Duvarlar ve tavan, akustik açıdan gerekli olan ondülasyonu sağlamak için özel olarak tasarlandı.

Fuaye alanı ise okulun resim ve heykel bölümü öğrencilerinin sergileri için de kullanılabilir bir galeri potansiyeli sunuyor.

Vakıf, sanat ve eğitim alanında sürdürdüğü çalışmalarla öğrencilerini geleceğe hazırlayan Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesinin, Türkiye'de fark yaratan bir eğitim kurumu olarak öne çıkması amacıyla okula yatırım yapmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'nde Sema Doğan Konser ve Sergi Salonu açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'nde Sema Doğan Konser ve Sergi Salonu açıldı - Son Dakika
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