Aydın Efeler'de itfaiyenin kurtarmaya çalıştığı kedi 4. kattan örtüye düştü - Son Dakika
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Aydın Efeler'de itfaiyenin kurtarmaya çalıştığı kedi 4. kattan örtüye düştü

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın dördüncü katındaki pencere önünde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin yakalama filesinden kaçarken vatandaşların yerde açtığı örtüye düştü. Kediyi kucaklayan vatandaşların sevinci görülürken düşüş anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde itfaiyenin kurtarmaya çalıştığı kedinin dördüncü kattan vatandaşların açtığı örtüye düşmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Güzelhisar Mahallesi 37 Sokak'ta bir apartmanın dördüncü katındaki pencere önünde mahsur kalan kediyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarma çalışması başlattı. Yakalama filesinden kaçmak isteyen kedi, vatandaşların yerde açtığı örtüye düştü.

Kediyi kucaklayan vatandaşlar sevinç yaşadı.

Kedinin düşüşü cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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