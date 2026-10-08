Aydın Efeler\'de kadın eski eşi tarafından öldürüldü, fail aynı silahla intihar etti

Aydın Efeler'de kadın eski eşi tarafından öldürüldü, fail aynı silahla intihar ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kadın, evinin önünde işe giderken eski eşinin açtığı ateşle ağır yaralandı. Kadın hastanede kurtarılamazken, olay yerinden kaçan eski eşinin otomobilinde aynı tabancayla yaşamına son verdiği belirlendi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde eski karısını tabancayla öldüren kişi, aynı tabancayla yaşamını sonlandırdı.
Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan Fadime Akbal (47), işe gideceği sırada evinin önünde eski eşi Kamil Köse (58) tarafından tabancayla vuruldu.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan Kamil Köse'nin de otomobilinde aynı tabancayla intihar ettiği belirlendi.
Kaynak: AA
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