Aydın Germencik'te şarampole devrilen kamyonetteki 7 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın Germencik'te şarampole devrilen kamyonetteki 7 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde İzmir-Aydın kara yolu üzerindeki Alangüllü Kavşağı'nda kamyonet şarampole devrildi. Kazada kamyonette bulunan 7 kişi yaralanırken, Aydın Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, G.A. (39) idaresindeki 09 AUG 608 plakalı kamyonet İzmir-Aydın kara yolu Alangüllü Kavşağı'nda şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile kamyonetteki A.A. (15), T.S. (58), B.A. (20), S.A. (38), M.A. (29) ve G.K. (25) yaralandı.

Aydın Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
Aydın KaraGermencik3. SayfaGüncelİzmirAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin yeni hocasını açıkladı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı
İki kulüp anlaştı Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek İki kulüp anlaştı! Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek
Fenerbahçe’ye Liverpool maçı öncesi müjdeli haber Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi müjdeli haber
Paylaştığı fotoğraf başına iş açtı Ronaldo’ya linç yağmuru Paylaştığı fotoğraf başına iş açtı! Ronaldo'ya linç yağmuru
Fenerbahçe’de istifa depremi Hepsi birden görevini bıraktı Fenerbahçe'de istifa depremi! Hepsi birden görevini bıraktı
Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler’den ilk açıklama Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler'den ilk açıklama
22:39
Üst üste ikinci zafer Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde uçuşa geçti
Üst üste ikinci zafer! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde uçuşa geçti
22:32
ABD’de seçim günü: Sandıkta neler var
ABD’de seçim günü: Sandıkta neler var?
22:11
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu
22:11
Bakan Işıkhan’dan İşsizlik Sigortası Fonu ile ilgili iddialara yanıt
Bakan Işıkhan'dan İşsizlik Sigortası Fonu ile ilgili iddialara yanıt
21:27
Michigan anketlerine göre Abdul El-Sayed ABD’nin ilk Müslüman senatörü olabilir
Michigan anketlerine göre Abdul El-Sayed ABD'nin ilk Müslüman senatörü olabilir
20:56
Selahattin Demirtaş’tan Terörsüz Türkiye açıklaması
Selahattin Demirtaş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 22:54:05. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın Germencik'te şarampole devrilen kamyonetteki 7 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android