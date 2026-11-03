Aydın Germencik'te şarampole devrilen kamyonetteki 7 kişi yaralandı

Aydın Germencik'te şarampole devrilen kamyonetteki 7 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Germencik ilçesinde İzmir-Aydın kara yolu üzerindeki Alangüllü Kavşağı'nda kamyonet şarampole devrildi. Kazada kamyonette bulunan 7 kişi yaralanırken, Aydın Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, G.A. (39) idaresindeki 09 AUG 608 plakalı kamyonet İzmir-Aydın kara yolu Alangüllü Kavşağı'nda şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile kamyonetteki A.A. (15), T.S. (58), B.A. (20), S.A. (38), M.A. (29) ve G.K. (25) yaralandı.
Aydın Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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