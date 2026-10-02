Aydın İl Emniyet Müdürü Karaduman, Efeler'de uygulama noktasını ziyaret etti

Aydın İl Emniyet Müdürü Karaduman, Efeler'de uygulama noktasını ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Efeler ilçesindeki trafik ve asayiş uygulama noktasını ziyaret etti. Asayiş ve Trafik Denetleme şubeleri ekiplerinin Zafer Meydanı'nda kurduğu noktada polislerle görüşen Karaduman, ardından Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçti.
Aydın İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Efeler ilçesindeki trafik ve asayiş uygulama noktasındaki ekipleri ziyaret etti.
Karaduman, Asayiş ile Trafik Denetleme şubeleri ekiplerinin Zafer Meydanı'nda gerçekleştirdiği uygulama noktasına geldi.
Burada çalışmayla bilgi alan Karaduman, polislerle görüştü.
Karaduman, daha sonra Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçti.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?