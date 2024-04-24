Aydın\'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Örentaht Mahallesi 1767 Sokak'ta E.A'ya ait evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.
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