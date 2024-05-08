Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu

Aydın\'ın Efeler ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Cuma Mahallesi'nde yalnız yaşayan 41 yaşındaki Tolga Taş'ın yakınları, kendisinden haber alamayınca durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, Taş'ı hareketsiz halde buldu ve yapılan kontrolde öldüğü tespit edildi. Taş'ın cesedi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

08.05.2024 15:14
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cuma Mahallesi 215 Sokak'ta yalnız yaşayan Tolga Taş'tan (41) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler Taş'ı hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde Taş'ın öldüğü tespit edildi.

Taş'ın cesedi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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