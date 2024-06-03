Aydın'ın Germencik ilçesinde 'Dilimizin Zenginlikleri' projesiyle etkinlik düzenlendi - Son Dakika
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Aydın'ın Germencik ilçesinde 'Dilimizin Zenginlikleri' projesiyle etkinlik düzenlendi

Aydın\'ın Germencik ilçesinde \'Dilimizin Zenginlikleri\' projesiyle etkinlik düzenlendi

Himmet Çondur Cumhuriyet Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin Türkçe'nin zenginliğini ifade ettikleri resim ve yazılar sergilendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, dilin birleştirici rolüne vurgu yaparak, milli birlik ve beraberliği sağladığını belirtti. Programda öğrenciler şiirler okurken, öğretmenler korosu da şarkılar seslendirdi. Belediye Başkanı Burak Zencirci de etkinliğe katıldı.

03.06.2024 15:36
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Aydın'ın Germencik ilçesinde "Dilimizin Zenginlikleri" adlı proje kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Himmet Çondur Cumhuriyet Ortaokulundaki programda, öğrencilerin Türkçe'nin zenginliğini ifade ettikleri resim ve yazılar sergilendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, yaptığı konuşmada dilin birleştirici rolüne dikkati çekerek, "Dil aynı zamanda milli şuurun ortaya çıkmasına hizmet eder. Milli birlik ve beraberliği sağlar." dedi.

Öğrenciler şiirler okudu, öğretmenler korosu şarkılar seslendirdi.

Programa Belediye Başkanı Burak Zencirci de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'ın Germencik ilçesinde 'Dilimizin Zenginlikleri' projesiyle etkinlik düzenlendi - Son Dakika

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