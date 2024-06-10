Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaybolan kişi mezarlıkta ölü bulundu - Son Dakika
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaybolan kişi mezarlıkta ölü bulundu

Aydın\'ın Nazilli ilçesinde kaybolan kişi mezarlıkta ölü bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Mehmet Başoğlu, bir hafta önce kaybolmuştu. Jandarma ekipleri, Başoğlu'nun yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışmalarını sürdürdü. Yapılan aramalar sonucunda Başoğlu'nun cansız bedeni, aynı mahalledeki mezarlıkta bulundu. İlk incelemelerde şüpheli bir bulguya rastlanılmadı ve ceset otopsi için Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

10.06.2024 00:07
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir hafta önce kaybolan kişi mezarlıkta ölmüş halde bulundu.

Hisarcık Mahallesi'nde yaşayan 79 yaşındaki Mehmet Başoğlu'ndan 2 Haziran'dan beri haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri aramalarını sürdürdü.

Ekipler, çalışmalar sonucu Başoğlu'nun cansız bedenini aynı mahalledeki mezarlıkta buldu.

Başoğlu'nun cesedindeki ilk incelemelerde şüpheli bir bulguya rastlanılmadığı öğrenildi.

Ceset, otopsi işlemleri için Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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