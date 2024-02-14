Aydın'ın Nazilli ilçesinde komşu kavgası: İki kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aydın'ın Nazilli ilçesinde komşu kavgası: İki kişi yaralandı

Aydın\'ın Nazilli ilçesinde komşu kavgası: İki kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Yeni Mahalle'deki bir apartmanda yaşayan S.G. ile komşusu Y.Ö. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, Ö.G ve Ö.Ö yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

14.02.2024 17:01  Güncelleme: 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı.

Yeni Mahalle 171 Sokak'taki bir apartmanda yaşayan S.G. ile komşusu Y.Ö. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Yakınlarının da dahil olduğu kavgada Ö.G ve Ö.Ö yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Nazilli, Aydın, Olay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'ın Nazilli ilçesinde komşu kavgası: İki kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 18:01:40. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'ın Nazilli ilçesinde komşu kavgası: İki kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement