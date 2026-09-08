Aydın'ın Söke açıklarında kürek sörfü yapan 2 kişi akıntıda sürüklendi, Sahil Güvenlik kurtardı
Aydın'ın Söke ilçesi Doğanbey Mahallesi açıklarında kürek sörfü yapan 2 kişi, akıntıya kapılarak sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarılan 2 kişi, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi'ndeki balıkçı barınağına getirildi.
AYDIN'ın Söke ilçesinde, kürek sörfü yaparken denizde sürüklenen 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında, meydana geldi. Doğanbey Mahallesi açıklarında kürek sörfü yapan 2 kişi, bir süre sonra akıntıya kapılıp, sürüklenmeye başladı. Yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu (KB-72) sevk edildi. Ekipler, 2 kişiyi Sahil Güvenlik botuna alıp kurtardı. Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi'ndeki balıkçı barınağına getirilen 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: DHA
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