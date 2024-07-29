Aydın'ın Karacasu ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, edindikleri bilgi üzerine Karacaören Mahallesinde yaşayan S.A'nın evine baskın düzenledi.
Yapılan aramada 10 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda S.A. ve M.K. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklandı, M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Aydın Karacasu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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