Aydın Kuşadası\'nda polis baskınında 1,5 kilogram esrar bulundu, 2 şüpheli tutuklandı

Aydın Kuşadası'nda polis baskınında 1,5 kilogram esrar bulundu, 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 şüphelinin evine baskın düzenlendi, 1,5 kilogram esrar ele geçirildi. Evlerdeki aramalarda hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve iklimlendirme ekipmanları bulundu; şüpheliler hakimlikçe tutuklandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1,5 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen H.K. ve B.S'nin adreslerine baskın düzenledi.
Evlerdeki aramalarda 1,5 kilogram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve iklimlendirme sisteminde kullanılan ekipmanlar bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?