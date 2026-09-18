Aydın merkezli 3 ilde operasyonda 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aydın merkezli 3 ilde operasyonda 6 şüpheli tutuklandı

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Aydın merkezli 3 ilde operasyonda 6 şüpheli tutuklandı
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Aydın merkezli 3 ilde üreticileri zeytinyağı, kuruyemiş ve hayvan alımında dolandırdığı tespit edilen 6 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ilk alımlarda ödeme yapıp güven kazandığı, sonraki alımlarda ise çeşitli bahanelerle ödeme yapmadığı belirlendi.

AYDIN merkezli 3 ilde zeytinyağı, kuruyemiş ve hayvan satıp alarak, çeşitli bahanelerle ödeme yapmayarak üreticileri dolandırdığı tespit edilen 6 şüpheli, tutuklandı.

Bozdoğan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozdoğan ve çevre ilçelerde üreticilerin zeytinyağı, kuruyemiş ve hayvan sattıkları kişiler tarafından dolandırıldığı iddiaları üzerine çalışma başlattı. İncelemede, şüphelilerin, ilk alımlarda bedelleri eksiksiz ödeyerek üreticilerin güvenini kazandıkları, sonraki alımlarda ise çeşitli bahaneler ileri sürerek ödeme yapmadıkları tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmanın ardından 15 Eylül'de Aydın, Manisa ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler Y.G. (35), H.Ş. (43), T.Ş. (37), O.A. (33), P.T. (20) ve H.Ş. (29) gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, şüphelilere ait suçta kullanıldığı değerlendirilen 3 cep telefonu el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
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