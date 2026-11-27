Aydın merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 29 şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine finansal destek sağladıkları öne sürülen şüphelilere Aydın merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 36 kişiden 29'u adliyeye sevk edildi; mahkemeye çıkarılanlardan 27'si tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.
27 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
AYDIN merkezli 3 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine finansal destek sağladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheliden 29'u adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 27'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Melek FIRAT/AYDIN,
Kaynak: DHA
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