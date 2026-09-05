Aydın Nazilli'de düğün konvoyunda havaya ateş açan sürücü gözaltına alındı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde düğün konvoyunda hareket halindeki otomobilden kurusıkı tabancayla havaya ateş açan sürücü, polis ekiplerince Belediye Meydanı'nda yakalandı. Araçta yapılan aramada kurusıkı tabanca ve mermiler ele geçirilirken, sürücü A.G. gözaltına alındı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde düğün konvoyunda hareket halindeki otomobilden kurusıkı tabancayla havaya ateş açan sürücü gözaltına alındı.
Sümer Mahallesi'nde düğün konvoyundaki bir otomobilden havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Polis, şüphelinin olduğu 09 ATR 036 plakalı aracı Belediye Meydanı'nda durdurdu.
Araçta yapılan aramada kurusıkı tabanca ve mermiler ele geçirildi, sürücü A.G. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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