Aydın Nazilli'de inceleme sırasındaki kazada yaralanan 2 kişi 3 gün sonra öldü - Son Dakika
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Aydın Nazilli'de inceleme sırasındaki kazada yaralanan 2 kişi 3 gün sonra öldü

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Aydın Nazilli\'de inceleme sırasındaki kazada yaralanan 2 kişi 3 gün sonra öldü
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Aydın Nazilli'de 4 Ekim'de inceleme sırasında meydana gelen ikinci kazada yaralanan 2 kişi, hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazada toplam 12 kişi yaralanmış, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilmişti; soruşturma sürüyor.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde güvenlik güçleri kaza bölgesinde inceleme yaparken meydana gelen ikinci kazada yaralanan Adem Tuna ve Emrah Çağırkan, tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 4 Ekim'de saat 01.00 sıralarında Nazilli Denizli Karayolu Mergen Çayı mevkisinde meydana geldi. Aydın istikametine giden bir otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kaza sonrası bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri kaza ile ilgili incelemelerde bulunduğu sırada Adem Tuna yönetimindeki 09 L 2548 plakalı otomobil, bölgede ikinci kazaya neden oldu. Tuna'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 09 FS 773 ve 35 APF 852 plakalı otomobillerle 42 FJN 26 plakalı ticari araca çarptı.

Kazada araçlarda sıkışan; Adem Tuna, Emrah Çağırkan, Ü.G., N.Y., Ö.G., M.B., K.D., B.D., G.Y., K.G., M.E., ve M.G. ile birlikte toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarıldı. Kaza yerindeki müdahalelerin ardından yaralılar ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİ KİŞİ 3 GÜN SONRA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Adem Tuna ve araçta bulunan Emrah Çağırkan, doktorların çabalarına rağmen 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Trafik Kazaları3. SayfaİncelemeNazilliGüncelAydınSon Dakika

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