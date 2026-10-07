Aydın Nazilli'de kavgada tüfekle 1 kişi ağır yaralandı, jandarma şüpheliyi arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın Nazilli'de kavgada tüfekle 1 kişi ağır yaralandı, jandarma şüpheliyi arıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Nazilli\'de kavgada tüfekle 1 kişi ağır yaralandı, jandarma şüpheliyi arıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Kaşıkçılar Mahallesi'nde akraba iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. N.A'nın tüfekle ateş etmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı; hayati tehlikesi bulunan yaralı hastaneye kaldırıldı, jandarma kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaşıkçılar Mahallesi'nde akraba olan İsmail Kılıç ile N.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.A'nın tüfekle ateş etmesi sonucu Kılıç ağır yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kaçan N.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
JandarmaGüvenlik3. SayfaNazilliGüncelAydınOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı’nın evinden çıkan paralar İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralar
Hugo’nun Tolga Abi’siydi Yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı Hugo'nun Tolga Abi'siydi! Yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı
Mourinho ve Zidane Galatasaray’ın tüm planını yerle bir etti Mourinho ve Zidane Galatasaray'ın tüm planını yerle bir etti
Cemil Tugay’ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın’dan Atatürk’lü paylaşım Cemil Tugay'ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın'dan Atatürk'lü paylaşım
21:26
Brezilya’da seri katil alarmı: Poşete sarılmış 6 ceset bulundu
Brezilya'da seri katil alarmı: Poşete sarılmış 6 ceset bulundu
21:15
Husiler, Suudi Arabistan’da sivil havalimanlarını vurdu: 3 ölü, 36 yaralı
Husiler, Suudi Arabistan'da sivil havalimanlarını vurdu: 3 ölü, 36 yaralı
20:36
TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ’a AK Parti’den yeni görev
TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ'a AK Parti'den yeni görev
20:05
İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik
İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik
18:55
Azerbaycan’da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
17:48
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 22:43:05. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın Nazilli'de kavgada tüfekle 1 kişi ağır yaralandı, jandarma şüpheliyi arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei