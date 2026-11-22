Aydın Nazilli'de mahsur kalan kişi UMKE ve jandarma ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Nazilli'de ATV ile geziye çıkan kişi, arkadaşının arızalanan aracını iterken ayağı kayınca yamaçtan yuvarlandı ve mahsur kaldı. UMKE, 112 ve jandarma ekiplerince zorlu araziden kurtarılan yaralı, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yamaçtan yuvarlanarak mahsur kalan kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Beğerli Mahallesi Karıncalı Dağ mevkisinde ATV ile geziye çıkan H.A, arkadaşının arızalanan aracını itmeye çalıştığı sırada ayağının kayması sonucu yamaçtan yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Arazi şartlarının zorlu olduğu bölgede mahsur kalan H.A, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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