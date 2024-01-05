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Aydın Nazilli'de Odun Yüklü Kamyon Hemzemin Geçitte Devrildi - Son Dakika
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Aydın Nazilli'de Odun Yüklü Kamyon Hemzemin Geçitte Devrildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Denizli'den Aydın istikametine giden bir odun yüklü kamyon, dönüş yaparken hemzemin geçitte devrildi. Sürücünün yaralanmadığı olayda, polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza nedeniyle tren seferlerine kısa bir süre ara verildi, ancak kamyonun vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından tren seferleri normale döndü.

Aydın Nazilli\'de Odun Yüklü Kamyon Hemzemin Geçitte Devrildi
05.01.2024 - 20:29,  Güncelleme: 20:31
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde odun yüklü kamyonun hemzemin geçitte devrilmesi sonucu tren seferleri aksadı.

Denizli'den Aydın istikametine giden H.İ.G'nin kullandığı 09 E 0992 plakalı odun yüklü kamyon, Yeşil Mahalle 666 Sokak'ta dönüş yaptığı sırada hemzemin geçitte devrildi.

Sürücünün yaralanmadığı olayda ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle tren seferlerine bir süre ara verildi.

Kamyonun vinç yardımıyla demir yolundan kaldırılmasının ardından tren seferleri normale döndü.

Kaynak: AA
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