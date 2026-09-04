Aydın Nazilli'de seyir halindeki otomobil alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Aydın-Denizli kara yolunda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Aydın- Denizli kara yolunda ilerleyen R.A. idaresindeki 09 HV 581 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Güzelköy mevkisinde durdurduğu aracından inen sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aydın Nazilli'de seyir halindeki otomobil alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?