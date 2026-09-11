Aydın Nazilli\'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan A.B. (35), T.B. (34) ve B.İ. (24) isimli şüphelilerin üst ve araç aramasında 20 gram eroin ve 5 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 şüpheli, tutuklandı.