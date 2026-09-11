Aydın Nazilli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı. Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada 20 gram eroin ve 5 gram esrar ele geçirildi.
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan A.B. (35), T.B. (34) ve B.İ. (24) isimli şüphelilerin üst ve araç aramasında 20 gram eroin ve 5 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 şüpheli, tutuklandı.
Kaynak: DHA
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