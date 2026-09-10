Aydın Nazilli'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Adreslerdeki aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda A.B, T.B. ve B.İ. gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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