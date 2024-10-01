Aydın Özü'ne İstanbul Fahri Konsolosluğu Atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aydın Özü'ne İstanbul Fahri Konsolosluğu Atandı

Aydın Özü\'ne İstanbul Fahri Konsolosluğu Atandı

Sri Lanka Büyükelçisi Dissanayake, Aydın Özü'ye İstanbul Fahri Konsolosu belgesini sundu.

01.10.2024 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, İstanbul'da düzenlenen törenle Aydın Özü'ye "İstanbul Fahri Konsolosu Atama Belgesi"ni sundu.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan bilgilendirmeye göre, Kadıköy'deki yat kulübünde düzenlenen törende, uluslararası petrol ve doğal gaz uzmanı Aydın Özü'ye, İstanbul Fahri Konsolosu atama belgesi takdim edildi.

Törene, Sri Lanka'ya atanan ilk Türkiye Büyükelçisi olan İskender Okyay, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, diplomatlar, fahri konsoloslar, iş dünyasından temsilciler, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Geleneksel Sri Lanka yağ lambasının yakılmasıyla başlayan törende katılımcılara bu geleneğin amacı ve önemine ilişkin bilgi verildi.

Büyükelçi Dissanayake'nin sunumuyla devam eden etkinlikte, Fahri Konsolos Özü'nün görev ve sorumlulukları ile konsolosluk yetki alanı tanıtıldı.

Sri Lanka'nın tarihi, bağımsızlık sonrası gelişmeleri ve Osmanlı Devleti döneminden bu yana iki ülke arasındaki güçlü dostluk bağları anlatıldı.

Dissanayake, Sri Lanka'nın, Türk turistler de dahil olmak üzere artan popülaritesine ve Sri Lanka'nın Colombo Limanı'nın 2024'ün ilk çeyreğinde Alphaliner tarafından dünyanın en hızlı büyüyen limanı olarak gösterildiğine dikkati çekti.

İki ülke ilişkilerinde tarihi süreç

Görev belgesini kabul eden Özü de Türkiye ve Sri Lanka arasında uzun geçmişe dayanan ilişkilere işaret ederek şunları söyledi:

"Her iki ülke de Sri Lanka'nın bağımsızlığını kazandığı 1948'de resmi diplomatik ilişkiler kurmuş olmasına rağmen büyükelçilikler çok daha sonra kurulmuştur. İlki 2012'de Ankara'da, ardından 2013'te Kolombo'da. İki büyükelçiliğin kurulmasından bu yana siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler hızla ilerlemiştir. Sri Lanka'nın İstanbul Fahri Konsolosu olarak hizmet etmekten derin bir onur ve mutluluk duyuyorum. Türkiye'deki diğer Sri Lanka Fahri Konsolosları ile birlikte Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği ile çalışarak iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştireceğim ve Türkiye'ye çeşitli amaçlarla gelen veya burada yaşayan Sri Lanka vatandaşlarının çıkarlarını koruyacağım."

Törende konuklara geleneksel Sri Lanka lezzetleri ve Saf Seylan çayı ikram edildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Diplomasi, Sri Lanka, İstanbul, Politika, ankara, Güncel, Dünya, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın Özü'ne İstanbul Fahri Konsolosluğu Atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:22 İsrail durmadı Hizbullah’ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü İsrail durmadı! Hizbullah'ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü
23:23 İran’ın İsrail’e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü
22:37 İsrail’den uykuları kaçıracak yeni tehdit ’Bu geceyi’ işaret ettiler İsrail'den uykuları kaçıracak yeni tehdit! 'Bu geceyi' işaret ettiler
20:58 Açıklamalar peş peşe geliyor Netanyahu ’İran bedelini ödeyecek’ dedi Açıklamalar peş peşe geliyor! Netanyahu 'İran bedelini ödeyecek' dedi
19:40 Beklenen oldu İran, İsrail’i füzelerle vurdu Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:14 Adana’da yaşlı kadına akrabasından işkence Caniyi yakalayan mahalleli hortumla öldüresiye dövdü Adana'da yaşlı kadına akrabasından işkence! Caniyi yakalayan mahalleli hortumla öldüresiye dövdü
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 04:58:45. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın Özü'ne İstanbul Fahri Konsolosluğu Atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement