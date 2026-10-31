Aydın Söke'de enerji şirketine ait rüzgar türbinindeki yangını itfaiye söndürdü

Aydın Söke'de enerji şirketine ait rüzgar türbinindeki yangını itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Söke ilçesinde bir enerji şirketine ait rüzgar türbininde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Söke-Milas kara yolu Yenidoğan Mahallesi'ndeki türbinde çıkan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aydın'ın Söke ilçesinde rüzgar türbininde çıkan yangın söndürüldü.
Söke- Milas kara yolu Yenidoğan Mahallesi'nde bir enerji şirketine ait rüzgar türbininde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?