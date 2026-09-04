Aydın Söke'de kuyumcuya yönelik silahlı saldırının 3 şüphelisi tutuklandı
Aydın'ın Söke ilçesinde bir kuyumcu dükkanına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan E.K., H.H.Ç. ve Ö.C.A. adlı 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Saldırı, Konak Mahallesi'nde F.S.T.'ye ait iş yerine yönelik gerçekleşmişti.
Aydın'ın Söke ilçesinde iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli tutuklandı.
Konak Mahallesi'nde F.S.T'ye ait kuyumcu dükkanına dün silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelileri belirledi.
Düzenlenen operasyonda, E.K., H.H.Ç. ve Ö.C.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA
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