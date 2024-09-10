Aydın Söke Pamuğu AB Coğrafi İşaret Tescili Aldı

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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın Söke pamuğunun Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescili aldığını açıkladı.

Bakan İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bereketli topraklar diyarı Aydın'dan sınırları aşan 4'üncü ürünümüz Söke pamuğu oldu. AB'den coğrafi işaret tescili alan Söke pamuğuyla tescilli ürün sayımız 27'ye yükseldi. Coğrafi işaretli ürünlerimiz bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katmaya devam edecek. Hayırlı olsun" dedi.