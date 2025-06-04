Aydınlar Beldesi'nde Şiddetli Yağmur ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Aydınlar beldesinde yağmur ve dolu yağışı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Yaklaşık 20 dakika süren şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarına rağmen hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dolu ile birlikte gelen ani yağmura karşı zor anlar yaşadı. Özellikle beldenin merkez mahallesinde yollar suyla kaplanırken, araçlar ise ilerlemekte güçlük çekti.

Aydınlar Belde Belediyesi yetkilileri, ekiplerin sahada olduğunu ve su baskınına karşı tedbir alındığını bildirdi.