Aydınlı kadın girişimci devlet desteğiyle iş kurdu

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Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Ebru Siner, devletten aldığı destekle kendi işini kurdu.

Ortaklar Mahallesi'nde, bölgenin coğrafi işaretli yemeği çöp şiş için çubuk üreten iş yerinde 2 yıl çalışan evli ve 2 çocuk annesi Siner, daha sonra kendi işini kurmaya karar verdi.

Devletin girişimci kadınlara verdiği destekleri araştıran Siner, KOSGEB'e başvurdu ve kadın girişimciler için verilen hibe desteğinden faydalandı.

Siner, bu destekle 2 makine aldı, imalathane açtı. İmalathanesinde kargıları çöp şiş çubuğuna dönüştüren Siner, siparişlerde yoğunluk olduğunda başka kadınlara da iş veriyor.

"Bir ayda 2 bin 500 sipariş çıkarabiliyoruz"

Ebru Siner, AA muhabirine kendi işini kurduğu için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kargının önce kısa parçalara bölündüğünü, ardından da ince çubuklara dönüştürüldüğünü aktaran Siner, "Bir sürü aşamadan geçerek bu hale geliyor. Sağ olsun devlet bizim arkamızda duruyor, bizi destekledi. Kendimiz yapar kendimiz satarız diye düşündük ama talepler çok fazla olunca ev hanımlarına da evlerinde iş verdik." diye konuştu.

Siner, farklı illerden sipariş aldıklarını kaydederek, bir ayda 2 bin 500 sipariş çıkarabildiklerini söyledi.

Devlet desteğinin önemine dikkati çeken Siner, "Üretim her zaman iyidir. Üretimin olduğu yerde bereket olur. Devlet bu konuda hiç çekinmeden desteğini sağlıyor." ifadelerini kullandı.