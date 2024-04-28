Aygırdibi Şelalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - Son Dakika
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Aygırdibi Şelalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Konya'nın Bozkır ilçesinde bulunan Aygırdibi Şelalesi ve mesire alanı, doğal güzellikleriyle ilgi çekmeye devam ediyor. Bu sene de yoğun ziyaretçi ağırlayan şelale, piknikçiler ve doğa severler için popüler bir uğrak noktası haline geldi. Bölgedeki ağaçların yaprak açmasıyla birlikte sezonu açan Aygırdibi Şelalesi, temizlik konusunda ziyaretçilerden hassasiyet bekliyor. Turizme daha kolay açılması için bakım ve çevre düzenlemesi gerektiği belirtiliyor.

28.04.2024 10:46
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Aygırdibi Şelalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

KONYA - Konya'nın Bozkır ilçesinde bağlı Karacahisar Mahallesinde bulunan tabii güzellikleriyle ilgi gören Aygırdibi Şelalesi ve mesire alanı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Bozkır'ın ortasından geçen Çarşamba çayının kaynağını oluşturan Aygır Pınarı, doğasıyla, havasıyla ilgi çekerken, mesire alanı uğrak noktası haline geldi. Aygır Pınarı, ilçe merkezine 13 kilometre mesafede bulunuyor. Aygırdibi Şelalesi olarak tanınan pınar ve mesire alanı güzellikleriyle ilçeden ve ülke genelinden ziyaretçileri ağırlarken, bu sene de yoğun ziyaretçi ağırlayarak sezonu açtı. Aygırdibi Şelalesinden sular akarken, mesire alanına gelen misafirler düzenledikleri etkinliklerle renkli görüntüler oluşturuyor.

Aygırdibi Şelalesi ve mesire alanı hakkında bilgi veren Karacahisar Mahalle Muhtarı Numan Şimşek, rağbet gören alanın bu sene de bölgedeki ağaçların yaprak açmasıyla birlikte piknikçiler ve doğa severler için büyük ilgi uyandırdığını belirtti. Muhtar Şimşek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Aygırdibi yoğun ilgi görmeye başladı. İnşallah bu sezon da güzel geçer. Vatandaşlarımızdan istediğim şu; burayı nasıl bulurlarsa öyle bıraksınlar ve tertemiz bırakıp gitsinler. Yiyip içip çöpüne atmasınlar, çöplerini çöp konteynerine atarak ortalığı temiz bir şekilde bırakıp gitmelerini rica ediyorum" dedi.

Konya merkezden 50 kişilik bir ekiple mesire alanına gelen Konya Yürüyüş ve Fotoğraf Grubu Başkanı Salim Erdal da "Biz Aygırdibi Şelalesine daha önce birkaç sefer gelmiştik. Arkadaşlarımız çok istediği için grubumuzla tekrar geldik. Burası çok beğendiğimiz bir yer, turizme açık olması gerekir. Bölgede bakım yapılması lazım, burada ufak tefek bakımlar olursa turizme daha kolay açılabilir. Buraya biraz ve çevre düzenlenmesi gerekiyor ama biz çok memnunuz. Burası Anadolu'nun ve Orta Anadolu'nun Konya'nın gezilip görülecek yerlerinden birisi. Aygırdibi Şelalesine Bozkır'dan Dere'den gelebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Gezi etkinliğine Beyşehir'den katılan Halil Gümüşel ise, "Bulunduğumuz ortam çok güzel bir doğa harikası, gerçekten imkanı olan gelebilecek herkesin buraya gelip görmesini tavsiye ederim" diye konuştuk.

Kaynak: İHA

Bozkır, Konya, Çevre, Doğa, Turizm, Güncel, Son Dakika

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