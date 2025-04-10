(ANKARA) - 27. Dönem Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Anahtar Parti'ye katıldı.
Eski İYİ Partili 27. Dönem Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, Anahtar Parti'ye katıldı. Altıntaş'ın rozetini Genel Başan Yavuz Ağıralioğlu taktı.
Anahtar Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 27. Dönemde başlayan; gönül dostluğumuz, memleket mücadelemiz, dava arkadaşlığımız Anahtar Partimizin çatısı altında yeniden birleşti. 27. Dönem Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş'a, Anahtar Parti ailemize hoş geldiniz diyoruz." denildi.
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